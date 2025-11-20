La magie du temps des Fêtes opère dans la région. On vous présente un aperçu de la programmation qui vous permettra de faire briller cette magie au courant des prochaines semaines.

Sainte-Catherine

Une journée magique est prévue le 29 novembre pour les enfants de Sainte-Catherine.

Les jeunes pourront prendre une photo avec le père Noël et lui remettre une lettre lors de leur visite à la station des lutins.

Des ateliers et animations égaieront cette journée au Centre municipal Aimé-Guérin entre 9h et 15h.

Fidèle à son habitude, l’organisme Parent-Secours sera sur place pour sa traditionnelle vente de jouets.

Saint-Constant

Le père Noël a choisi de faire escale à Saint-Constant au mois de décembre. «Ensemble, on fait briller la magie de Noël», est le thème central des activités proposées.

À partir de 15h, le 6 décembre, une parade sillonnera Saint-Constant.

Puis le 14 décembre, la Course de Noël au profit de la Fondation François-Martel se veut une aventure philanthro-sportive captivante.

Le parcours de 5 km, à partir de la Base de plein air, est accessible aux participants qui souhaitent se déguiser en père Noël et courir pour une bonne cause alors que les fonds amassés permettront d’acheter des équipements adaptés qui permettront à une clientèle autiste de pratiquer différents sports.

Delson

Delson accueille aussi le père Noël dans le cadre d’un défilé féérique dans les rues de la Ville.

Les chars allégoriques et les figurants présenteront différents tableaux et de l’animation tout au long du parcours.

Le trajet début au Centre sportif et va emprunter l’avenue de Delson, le boul. Georges-Gagné, la montée des Bouleaux et la rue du Collège.

Candiac

Le Grincheux débarque à Candiac, au jardin de la bibliothèque dans l’après-midi du 1er décembre. La mission sera, à partir d’un parcours d’activités et autour d’un bon chocolat chaud, de le convaincre d’aimer Noël.

Saint-Philippe

Le parc Raoul-Lavallée sera en fête le 6 décembre dès 10h. La programmation n’avait toutefois pas été dévoilée au moment de publier.