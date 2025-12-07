Guy, Robert et Mario Paquette, fondateurs du Marché Pasquier, ont été intronisés au Temple de la renommée de l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA).

Par cette distinction, l’organisation veut rendre hommage à trois frères qui ont su établir leur vision, avec ténacité et un esprit d’innovation, pour bâtir un des marchés d’alimentation indépendants les plus impressionnants au Québec.

Leur histoire a débuté avec une boucherie à Henryville et se poursuit désormais avec deux marchés de grande superficie, dont à Delson.

«Leur parcours est marqué par l’audace, la créativité et une profonde écoute des besoins des clients», a résumé l’ADA.

Les frères Paquette représentent des pionniers dans la mise en marché de viandes marinées, ce qui a mené à la création de la gamme Minute Viandes.

Au fil des ans, ils ont anticipé les tendances et redéfini l’expérience d’achat en épicerie.

La relève est assurée par Annie Paquette, qui assume le poste de directrice générale, et les fils de Mario, un groupe qui travaille avec la même passion et le même engagement familial.

Cet honneur a été annoncé en marge du 69e congrès annuel de l’ADA.

Les lauréats sont sélectionnés par leurs pairs en vertu de différents critères, que ce soit le sens aigu des affaires, leur sens de l’innovation et leurs standards de qualité supérieure.