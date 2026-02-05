Kahnawake : 2 blessés dans un accident

La route 132 a été rouverte dans toutes les directions à Kahnawake vers 17 h. Elle était fermée depuis le début de l’après-midi en raison d’un accident impliquant deux poids lourds et deux voitures survenu à la hauteur de la station-service Bully’s .

Les Peacekeepers de Kahnawake ont demandé l’aide de leurs collègues pompiers puisque les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour extirper deux conducteurs, informe Kyle Zachary, des Peacekeepers de Kahnawake.

Deux personnes ont été transportées à l’Hôpital. M. Zachary n’avait toutefois pas de détails sur la sévérité des blessures.