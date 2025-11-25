Alors que s’amorce Les 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles, le mercredi 26 novembre, se tiendra partout au Québec l’opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes (VPI).

À l’initiative de la Sûreté du Québec et de manière simultanée, les services policiers, les organismes d’aide et les partenaires gouvernementaux s’unissent afin de sensibiliser la population à la violence entre partenaires intimes et faire connaître les ressources. Il s’agit de la plus grande opération de prévention en matière de VPI au Québec.

Dans le cadre de cette mobilisation, des équipes composées de policiers et d’intervenants d’organismes spécialisés iront directement à la rencontre des citoyens sur le territoire desservi par la Régie. Leur objectif est d’informer, soutenir et sensibiliser la population à la réalité de la violence entre partenaires intimes ainsi qu’aux ressources disponibles.

Des interventions régionales

Les policières et policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon seront présents à différents endroits sur le territoire ainsi que sur les axes routiers.

De 8h à 9h45, ils seront à l’intersection du boulevard Marie-Victorin et Jogues à Sainte-Catherine et aux intersections des rues Saintt-Henri et Notre-Dame à La Prairie.

Les agents se trouveront ensuite de 10h à 11h30 aux kiosques des Wal-Mart de Saint-Constant et de Candiac.

De midi à 13h30, les jeunes pourront les rencontrer au kiosque à l’école de La Magdeleine à La Prairie afin d’être sensibilisés à la violence dans les relations amoureuses.

Enfin, dans l’après-midi, on organise des visites dans divers commerces du secteur afin de rencontrer les citoyens dans un but de rapprochement avec la communauté.

Rappelons que l’an dernier, ces quelques 200 opérations ont connu un très grand succès. Les personnes rencontrées se sont montrées très intéressées et reconnaissantes de pouvoir échanger avec des policiers et des intervenants au sujet de la VPI. Certaines personnes victimes ont également pu recevoir de l’aide. Ces activités permettent d’envoyer un message fort de mobilisation des acteurs contre la violence entre partenaires intimes.

Une présence appréciée

Cette présence sur le terrain est une collaboration entre la Régie de police Roussillon et plusieurs organismes d’intervention dont La Re-Source, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), Rebâtir et Action sur la violence et intervention familiale (AVIF).

«La lutte contre la violence entre partenaires intimes doit être collective pour être efficace. Elle demeure un problème sérieux et complexe. Tisser un filet de sécurité autour des personnes victimes et de leurs enfants permet de leur assurer une meilleure protection et facilite l’accessibilité aux ressources disponibles pour elles. Il suffit d’une seule main tendue pour changer la vie d’une personne victime», lancent les responsables au Roussillon.

Besoin d’aide?

Toute personne vivant une situation de violence ou souhaitant soutenir un proche peut communiquer avec la Régie de police Roussillon en composant le 9-1-1 s’il s’agit d’une urgence ou via le 450 638-0911 poste 0.

Il existe également des ressources spécialisées afin d’obtenir un accompagnement confidentiel.

Re-Source : 450 699-0908 ou 1 877 699-1988 (disponible 24/7) | lare-source.org

Le Quartier des Femmes : 450 692-9805 | quartierdesfemmes.com

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) : 450 638-0911 poste 619 | cavac.qc.ca

Action sur la Violence et Intervention Familiale (AVIF) : 450 692-7313 | avif.ca

Via l’anse : 450-370-3200 | vialanse.com

SOS Violence conjugale : 1 800 363-9010 (disponible 24/7) | sosviolenceconjugale.ca