Les élections se suivent et se ressemblent depuis 2021 pour le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer. Comme il y a 4 ans, il a été le seul à déposer sa candidature à la mairie, tant et si bien qu’il a officiellement été élu par acclamation le 3 octobre.

Il s’agit d’un 4e mandat pour celui qui a été élu pour la première fois il y a 12 ans.

Cette année, deux nouveaux districts électoraux s’ajoutent à Saint-Constant. L’équipe Jean-Claude Boyer y présentent les candidats Abdoul Amar dans le district 1 de l’Église et Robert Dupuis dans le district 2 des Grandes terres aux postes de conseillers. Ils y affronteront respectivement les candidats indépendants Sylvain Brossard et Jean-François Rolland.

Les résidents des districts 7 de la Base de plein air et du district 8 du Portage devront se rendre aux urnes. Les conseillers sortants de l’équipe du maire, Mario Perron et Natalie Zuluaga Puyana, feront campagne face aux candidats indépendants Paula Andrea Marin Valencia et Marc Hébert.

Les conseillers de longue date de l’équipe Boyer Gilles Lapierre, dans le district 3 de la Mairie, Chantale Boudrias, dans le district 4 des Vieux chênes, Sylvain Cazes, dans le district 5 des Bouleaux, et Johanne Di Cesare, dans le district 6 de la Biodiversité, ont tous été réélu sans opposition vendredi.

Plus de détails à venir.