Un homme a été agressé à son domicile à Saint-Constant, dans la nuit de vendredi à samedi.

Vers 2 h 37, trois individus ont défoncé la porte d’un logement situé sur la rue Lanctot et s’en sont pris au résident, a indiqué le sergent Maxime Lavoie, du Service de police de Roussillon.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont trouvé la victime blessée. Celle-ci a été transportée à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Les trois suspects ont été arrêtés et doivent être interrogés au cours de la journée. Les motifs de l’invasion de domicile demeurent inconnus pour le moment.

