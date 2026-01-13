Invasion de domicile à Saint-Constant : les trois suspects accusés

Cinq chefs d’accusation ont été enregistrés au palais de justice de Longueuil envers les trois personnes suspectées dans l’invasion d’un domicile de la rue Lanctôt le 10 janvier à Saint-Constant.

Francis Bergeron, 30 ans, Richard Lecompte Dion, 32 ans et Éric Robidoux, 43 ans, devront répondre à des accusations de voies de fait, port de déguisement dans un but criminel, voies de fait causant des lésions, utilisation d’équipements dans le but de commettre un crime et possession d’arme dans un dessein dangereux.

Louis-Philippe Ruel, de la Sûreté du Québec, a laissé savoir que les trois prévenus étaient connus des autorités policières. Le porte-parole a aussi ajouté que les infractions pourraient être reliées au milieu des stupéfiants.

Rappel des faits

Le 10 janvier, un individu a subi des blessures après que trois suspects aient pénétré de façon illégale dans un appartement de la rue Lanctôt.

La victime a subi des blessures qui ont requis un transport dans un centre hospitalier, mais qui ne mettaient néanmoins pas sa vie en danger.

Ils ont quitté les lieux à bord d’un véhicule. Une description a cependant permis à la Régie intermunicipale de police intermunicipale Roussillon de les appréhender rapidement.

Les trois hommes sont toujours détenus en attente de leur prochaine comparution prévue le 15 janvier.