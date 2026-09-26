Introduction par effraction au Consignaction+ de Candiac

Une introduction par effraction a provoqué la fermeture du point de dépôt Consignaction+ situé à Candiac du 20 au 24 septembre.

Karine Bergeron, porte-parole de la Régie intermunicipale de police Roussillon, a laissé savoir que l’incident, qui a résulté en un vol, est survenu le 20 septembre vers 5h. Le montant du vol n’a pas été révélé par la Régie.

Tous les services ont repris leur cours normal le 24 septembre à 13h au Consignaction+ de Candiac.

Le service de l’identité judiciaire a été dépêché sur les lieux pour fin d’enquête.

Le Service de police de la Ville de Montréal a confirmé avoir procédé à l’arrestation d’un homme de 52 ans en lien avec ce crime.

«Il a comparu hier et fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont introduction par effraction et recel, pour plus d’un délit», a confirmé Anik de Repentigny, chargée de communication au SPVM. L’enquête est toujours en cours a-t-elle laissé savoir.