Lundi, la situation était revenue à la normale dans les municipalités et villes touchées par les inondations à la suite des pluies diluviennes tombées samedi. Afin de faciliter le nettoyage, les administrations municipales ont mis à la disposition des citoyens bon nombre de conteneurs.

À Saint-Mathieu, la Municipalité faisait mention de réseaux d’aqueduc et d’égout «fonctionnels» sur sa page Facebook lundi. Le haut niveau de la rivière demeurait «normal pour la situation actuelle». «Nos équipes poursuivront, au cours de la journée [lundi] l’inspection du territoire ainsi que les réparations des dommages constatés à la suite des événements météorologiques», avise la Municipalité. Dès mardi, les résidents touchés par les inondations pourront se départir de leurs biens et matériaux désuets en les déposant dans un conteneur installé au garage municipal.

À Saint-Constant, l’état d’urgence a été levé dimanche à 10 h 40. Depuis lundi matin, les sinistrés peuvent se présenter à l’écocentre à leur convenance, sans respect de la limite d’une visite par semaine, peut-on lire sur la page Facebook de la Ville. D’autres conteneurs seront visibles aux complexe aquatique, parc Claude-Hébert et stationnement Monchamp dès lundi 13 h. Un autre conteneur s’ajoutera mardi à même le stationnement du Pavillon de la Biodiversité. La Ville prévoit de plus tenir une collecte spéciale des matériaux endommagés. Le moment de la collecte n’était pas déterminé lorsque l’information a été publiée sur la page Facebook de la Ville lundi matin.

À Delson, les sinistrés désireux de se débarrasser de meubles et matériaux touchés par les inondations sont invités à laisser leurs coordonnées à la Ville par téléphone ou courriel. «Cette information nous permettra de planifier efficacement la collecte spéciale qui aura lieu au cours des prochains jours», affirme Delson sur sa page Facebook. Le Dépôt de matériaux secs aménagé sur le territoire étendra ses heures d’ouverture dès mardi.

À Mercier, les inondations ont impacté les propriétaires de 55 résidences. Depuis dimanche, la Ville tolère la présence de meubles endommagés sur les terrains de ces propriétés. Les citoyens en situation d’urgence peuvent joindre les équipes sur le terrain en composant le 911. Les résidents souhaitant des informations générales peuvent se tourner vers le guichet unique de la Ville, laissent savoir l’administration dans une vidéo sur sa page Facebook.

Saint-Isidore a été touchée également par les inondations. L’écocentre ouvre ses portes aux heures régulières. Les sinistrés peuvent accéder au site sur demande cette semaine, en communiquant avec la Municipalité.

Lundi, Météo Média informait que des averses et risques d’orage étaient sur le radar de «presque tout le Québec» en après-midi.