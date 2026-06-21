Au lendemain des précipitations exceptionnelles qui se sont abattues dans l’est de Roussillon, la Régie intermunicipale de police Roussillon informe que l’ensemble des routes fermées à Saint-Constant et Saint-Mathieu sont rouvertes à la circulation en ce dimanche 21 juin. À l’exception du chemin Saint-Édouard, qui demeure fermé à la hauteur du rang Sloan en raison de l’affaissement de la chaussée.

En 100 mm et 140 mm de pluie sont tombés sur la région, selon les secteurs. Au total, ce sont plus de 800 appels au 911 que les répartiteurs, policiers, pompiers et intervenants d’urgence ont traité hier.

«Les interventions ont notamment permis d’effectuer des rappels auprès des citoyens, des visites à domicile afin d’offrir les ressources appropriées, d’assurer la fermeture de routes devenues impraticables et de répondre à diverses situations liées aux importantes accumulations d’eau observées sur le territoire», détaille la police.

Le corps policier remercie au passage les équipes municipales, les employés des travaux publics, les pompiers de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries, le Service de Sécurité incendie de Saint-Philippe /Saint-Mathieu, les répartiteurs du Centre d’urgence 911, ses policiers ainsi que l’ensemble des intervenants mobilisés qui ont travaillé sans relâche afin d’assurer la sécurité de la population.

(Photo: Le Reflet – Michaël Rivard)

La situation est somme toute retournée à la normale dimanche, mais d’autres précipitations sont attendues. L’état d’urgence local à Saint-Constant a été levé. Environnement Canada a émis une nouvelle veille d’orage violent sur la région.

«Les conditions sont une nouvelle fois propices à la formation répétée d’averses et d’orages pouvant causer des inondations. Le sol a une capacité réduite à absorber les précipitations, tout particulièrement dans les zones touchées par les fortes pluies d’hier. Les fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et réduire considérablement la visibilité», explique Environnement Canada.

À Delson, le maire Christian Ouellette a fait savoir que c’est le réseau pluvial qui n’a pas été en mesure d’absorber un tel volume d’eau, alors que la rivière de la Tortue a aussi débordé. «Le réseau sanitaire, pour sa part, a bien fonctionné et n’a connu aucune défectuosité», assure-t-il.

«Jusqu’à maintenant, entre 75 et 100 résidences ont contacté les services d’urgence pour signaler des inondations, bien que ce nombre puisse être plus élevé à mesure que le bilan se précise», ajoute la Ville.