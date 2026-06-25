Marie-Josée Bétournay

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La Régie incendie de l’alliance des Grandes-Seigneuries a répondu à 412 appels le 20 juin à la suite des inondations survenues sur son territoire. Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson ont été les plus touchées.

Au total, 95 % des appels provenaient de ces trois villes, mentionne Patrice Greer, chef de division aux opérations à la Régie incendie de l’alliance des Grandes-Seigneuries. Les pompiers se sont déplacés à La Prairie et Candiac le 20 juin pour répondre à une intervention dans chacune des villes.

Les sapeurs ont soutenu les sinistrés de diverses façons, dont en leur apportant leur aide pour le pompage de l’eau. Un appel a été logé à la Régie pour un incendie déclaré dans une résidence de Sainte-Catherine. «C’était relié à une surchauffe électrique à la suite des inondations», souligne Patrice Greer.

Les inondations n’ont fait aucune victime. Les occupants de propriétés ont été évacués par mesure préventive à la suite de la montée de l’eau de la rivière de la Tortue. «Quelques maisons étaient à risque. On n’était pas en mesure de les évacuer si la crue des eaux s’était poursuivie. Les gens avaient de la famille. Ils ont pu être relocalisés», indique M. Greer.

Du côté du Service de sécurité incendie de Saint-Philippe et Saint-Mathieu, 71 appels ont été logés dans la seconde municipalité seulement en lien avec les inondations le 20 juin.

Le même jour, les pompiers sont intervenus dans une résidence privée pour maîtriser un début d’incendie. Les flammes n’ont pas pris naissance en raison des inondations, mentionne le directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Philippe et Saint-Mathieu Gilles Daoust. La résidence était inoccupée. Les sapeurs ont reçu l’assistance de la Régie incendie de l’alliance des Grandes-Seigneuries. À la suite de la recherche de la cause, le Service incendie a transmis le dossier à la Régie de police de Roussillon, précise M. Daoust.