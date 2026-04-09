Le gouvernement du Québec consacrera 1 117 580 000 $ aux infrastructures de transport routier et maritime de la Montérégie pour la période 2026-2028. L’annonce a été faite ce matin à Boucherville par le ministre responsable de la région, Jean-François Roberge, qui a insisté sur l’importance de moderniser des ouvrages vieillissants dans un contexte où plusieurs arrivent à maturité.

«Nous investissons plus de 1,1G$ pour améliorer nos réseaux routiers et maritimes. Il est essentiel d’assurer un sentiment de sécurité pour les citoyens et de maintenir des infrastructures fiables qui sont à la base du développement économique de la région», a-t-il déclaré.

Parmi les projets majeurs annoncés, la réfection du pont d’étagement de l’autoroute 30 au-dessus du chemin de la Butte-aux-Renards et de la montée Picardie, à Varennes, figure en tête de liste. Le ministre a aussi confirmé, dans cette municipalité, la préparation du chantier de reconstruction du pont de la route Marie-Victorin au-dessus de la rivière Saint-Charles ainsi que celle du portique de la route 132 au-dessus du ruisseau Notre-Dame.

À Longueuil, on prévoit notamment l’asphaltage de la route 116 entre la route 112 à Longueuil et le boulevard Seigneurial Ouest à Saint-Bruno-de-Montarville, la réparation de la station de pompage située à la jonction des routes 112 et 116, et en préparation, le remplacement de l’éclairage sur la route 132 entre le boulevard Taschereau et Roland-Therrien, ainsi que divers travaux de réfection de ponts sur la Rive-Sud.

À Brossard, les travaux prévus sont l’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 10, entre les autoroutes 30 et 35, et le réaménagement de bretelles dans l’échangeur des autoroutes 10 et 35.

Aussi, l’asphaltage de l’autoroute 15 et de la voie de desserte, en direction sud, entre l’autoroute 10 et la limite de La Prairie. En préparation, le remplacement d’éclairage sur le boulevard Taschereau (route 134), entre la route 104 et la rue Mario ainsi que le remplacement d’éclairage sur le boulevard Taschereau (route 134), entre le boulevard Lapinière et la rue Adam.

À Boucherville, plusieurs interventions sont prévues : le remplacement de structures de supersignalisation dans le secteur de l’échangeur des autoroutes 20 et 30, le remplacement des luminaires sur la route 132 entre la rue Sico Nord et le boulevard de Montarville, ainsi que la réparation de la station de pompage située à l’intersection de la route 132 et du boulevard du Fort-Saint-Louis.

À Sainte-Julie, le projet d’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 en direction est, accompagné du réaménagement des bretelles entre Sainte-Julie et Beloeil, demeure inscrit dans la planification gouvernementale.

À l’échelle provinciale, près de 8 G$ seront investis dans le réseau routier, dont 77% consacrés au maintien des actifs existants. En rappelant le bilan 2025, le ministre a souligné que plusieurs projets ont déjà été complétés, dont l’asphaltage de l’autoroute 20 et de la route 132 entre le Pont Samuel-De Champlain et Saint-Lambert.

Selon Jean-François Roberge, ces investissements traduisent une volonté claire d’assurer la sécurité des usagers tout en soutenant le développement économique durable de la Montérégie.