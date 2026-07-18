Un important déploiement des services d’urgence a eu lieu vendredi en fin d’après-midi dans le secteur industriel de Boucherville à la suite d’un incident survenu près d’une voie ferrée.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est intervenu vers 17 h 40 afin de prêter main-forte au Service de sécurité incendie dans le secteur des rues des Frères-Lumière et Graham-Bell.

Selon François Boucher, agent relationniste du SPAL, la mission des policiers consistait principalement à assurer la gestion de la circulation, la sécurité du public ainsi que celle des équipes d’intervention déployées sur les lieux.

Des évacuations préventives ont également été effectuées dans le secteur touché afin de faciliter les opérations.

Les autorités ont indiqué vers 19 h 30 que la situation était sous contrôle, ce qui a permis la levée de l’intervention policière en soirée.

Aucun blessé n’a été rapporté.

Les autorités n’ont toutefois pas précisé la nature de l’incident ayant nécessité l’intervention des services d’urgence.