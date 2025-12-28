Un bâtiment résidentiel de la rue Grenadier, à Saint-Constant, a été victime d’un incendie suspect dans la nuit du 28 décembre. Une trentaine de pompiers sont intervenus pendant près de 4h.

La Régie incendie de l’alliance des Grandes-Seigneuries a transféré l’enquête à la police puisque des éléments laissent croire qu’il s’agirait possiblement d’un incendie criminel, selon Patrice Greer, chef de division. Personne n’a été blessé et les bâtiments voisins ont été évacués le temps de l’intervention.

La Régie intermunicipale de police Roussillon confirme que l’enquête est toujours en cours et qu’aucune cause n’a été déterminée pour l’instant.