Un incendie survenu au restaurant des Jardiniers maraichers le 13 novembre à La Prairie a forcé sa fermeture pour quelques mois.

Selon Patrice Greer, de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries, l’incident est survenu en fin d’après-midi, alors que le feu a pris dans la hotte de cuisine et s’est transmis à la structure du bâtiment. Les policiers et Hydro-Québec ont également été mobilisés sur les lieux.

Si les flammes n’ont pas fait de blessé et que les pompiers ont maîtrisé l’incendie assez rapidement, les dommages sont tout de même évalués à 100 000$, principalement dans la cuisine et l’entretoit.

Au passage du Reflet, le 12 décembre, une grande pancarte dans la porte indiquait que le restaurant était fermé à cause de l’incendie.

S’il n’a pas été possible de parler avec quelqu’un du restaurant, un message sur son site Web évoque une réouverture éventuelle.

«Nous travaillons activement à la remise en état et avons très hâte de vous accueillir de nouveau dans quelques mois. Merci pour votre compréhension et votre soutien», est-il indiqué.

Le restaurant des Jardiniers maraichers est situé sur le chemin de Saint-Jean, tout juste à côté du Marché des jardiniers.

Un aperçu des dommages, vu de l’extérieur. (Photo : Le Reflet – Michel Hersir)