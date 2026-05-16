Une trentaine de pompiers de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries (RIAGS) ont combattu les flammes dans une résidence de Delson samedi après-midi.

Une détonation d’abord été entendu avant que le brasier ne s’enflamme à l’arrière du bâtiment résidentiel de la rue Cusson.

Les occupants des lieux étaient absents au moment où le feu s’est déclaré vers 16h40. Une heure plus tard, l’incendie était maîtrisé.

Patrice Greer, chef de division à la RIAGS, a ajouté que les enquêteurs étaient en direction afin de déterminer les causes de l’incendie.

Les collègues pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Rémi et Chambly ont aussi été mis à contribution pour assurer la couverture du territoire durant l’intervention.