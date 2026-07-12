Le Service de sécurité incendie de Saint-Philippe/Saint-Mathieu est intervenu dimanche vers 17 h pour un incendie de bâtiment accessoire sur le chemin Saint-Édouard.

Du transport d’eau a été nécessaire pendant l’intervention, informe Simon Varin, chef aux opérations du Service de sécurité incendie. Les pompiers de Saint-Philippe/Saint-Mathieu ont pu compter sur l’aide de leurs collègues de Saint-Jacques-le-Mineur, Sherrington et Saint-Constant. La caserne de Chambly a assuré la couverture du territoire de Saint-Mathieu.

Personne n’a été blessé.

L’enquête pour déterminer la cause de l’incendie se poursuit.