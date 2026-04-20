Incendie dans un commerce à La Prairie

Un incendie s’est déclaré lundi en début d’après-midi dans le commerce Armoires Cuisine Action à La Prairie. Une trentaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux.

Selon le chef de division de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries Patrice Greer, un appel a été logé à la Régie vers 13 h 55 au 860, boulevard des Prés-Verts.

« On était sur les lieux à 14 h 02 et, à leur arrivée, nos équipes ont constaté un incendie au niveau de la toiture qui était en train de se propager au bâtiment », a-t-il expliqué.

Au moment de l’événement, des travailleurs d’une entreprise de toiture se trouvaient sur place. Ils ont pu être évacués rapidement, sans faire de blessés.

Une équipe d’enquêteurs est toujours à pied d’œuvre afin de déterminer la cause exacte du sinistre.

Près de 2000 foyers étaient privés d’électricité en début d’après-midi selon Hydro-Québec. (Photo : Michaël Rivard)

L’incendie a également entraîné une panne de courant importante dans le secteur. En début d’après-midi, près de 2000 foyers étaient privés d’électricité, selon Hydro-Québec. Le service a toutefois été rétabli progressivement. Seulement une dizaine de bâtiments demeuraient sans électricité plus tard dans la journée.

La circulation a été perturbée dans le secteur, notamment à l’intersection du boulevard Taschereau et du chemin Saint-Jean, où des feux de signalisation étaient hors service. Le Régie intermunicipale de police Roussillon a assuré la gestion du trafic.

Les dommages matériels sont évalués à quelques milliers de dollars et se limitent principalement à la toiture du commerce.