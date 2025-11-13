Les Habitations Rive Sainte-Catherine

Depuis plus d’un mois, les locataires du 85, Jogues à Sainte-Catherine se retrouvent sans domicile fixe. De plus, ils ont appris qu’ils ne pourraient récupérer leurs biens et meubles à court terme en raison de la fragilité de la structure. Bien qu’un réseau d’aide subsiste, l’anxiété et le découragement demeurent.

Une femme a retenu un sanglot en évoquant les souvenirs de son fils disparu il y a bientôt trois ans qui demeurent derrière elle dans son ancien logement.

«C’était mon fils unique, il était toute ma famille, a-t-elle dit. C’est difficile. Je ne sais pas ce qui va arriver.»

Celle-ci réside temporairement chez des amis à Chambly. Elle a fait le trajet quotidiennement pour venir chercher son courrier et chercher un nouveau logement.

La dame qui a requis l’anonymat laisse entendre qu’on lui aurait dit «d’oublier ça un retour au 85, Jogues».

Une route qui se termine alors qu’elle emménage dans un nouvel appartement à La Prairie.

«Je vais rentrer avec mes trois valises; le reste est dans l’édifice des Habitations Rive Sainte-Catherine en attendant, a-t-elle affirmé. Parce que la structure est trop fragile pour que je puisse récupérer mes meubles. J’ai donc loué au mois, un appartement qui est meublé. Je ne me voyais pas rentrer dans un logement avec un lit jeté sur le sol. Ça m’aurait déprimé.»

Malgré tout, elle reste positive et espère que ses voisins trouveront une solution. «Je ne sais pas où la vie va me mener, a-t-elle exprimé. Mais je sais qu’un ange veille sur moi.»

Des problèmes de santé

Depuis maintenant un mois, Rollande Chamberland est logée au Manoir d’Youville. Elle doit toutefois se relocaliser rapidement. «Il y a des tapis qui m’occasionnent des troubles de santé. »

Au-delà des tapis, elle a quand même apprécié son temps à Châteauguay.

«Ce n’était pas si pire, le monde est gentil, a-t-elle lancé. Les repas ne sont toutefois pas toujours très bons parce qu’il y a beaucoup de nourriture végétarienne. Des fois, il faut aussi aller ailleurs parce qu’il n’y a pas assez de monde pour que la cuisine soit ouverte.»

Au départ, les Offices d’habitation Bassin de Chambly et Roussillon lui ont remis 700$ pour ses repas. Mais depuis trois semaines, elle doit assumer cette dépense.

«On m’a dit de garder mes factures et demander à mes assurances si elles pouvaient me rembourser.»

Elle a aussi dû sacrifier une partie de son confort alors que les douches et toilettes sont communes au Manoir d’Youville.

Elle entend rappeler une cousine qui lui avait offert de l’héberger le mois dernier.

Une cohabitation pour quelques mois alors que la dame aurait déniché un nouveau chez soi, mais uniquement pour février.

«La Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie (FROHME) m’envoyait des offres, mais dans la région de Brossard, a-t-elle affirmé. Mais je voulais rester près de Sainte-Catherine où j’ai mes amis et mes activités».

Mme Chamberland a entendu dire que l’immeuble serait éventuellement solidifié afin que les résidents puissent récupérer leurs biens avant que l’édifice ne soit jeté à terre.

Des loyers trop chers

Noémie Sivret avait réservé la salle commune du 85, Jogues pour célébrer l’anniversaire de son fils le 31 octobre. Les festivités ont évidemment été annulées.

«Quelqu’un de l’école a offert des cadeaux à mon garçon, des Lego et des aimants de construction comme il souhaitait avoir.»

La communauté scolaire est d’un grand support. Elle a assumé les coûts des dîners à la cafétéria pour enlever un souci sur les épaules de la maman.

La famille est logée au Manoir d’Youville depuis octobre. Avec les défis que ça comporte pour deux enfants dont un qui est diabétique.

«Je n’ai pas de frigo ni de micro-ondes au Manoir donc je vais chez ma mère la semaine tandis que mon garçon va chez son père à Saint-Hyacinthe la fin de semaine, a-t-elle expliqué. Je suis en arrêt de travail depuis hier [12 novembre]; je n’ai plus de maison, plus mes meubles, je n’arrive pas à trouver de loyer. Je vis un stress, de l’anxiété et de l’angoisse. J’étais sur le point de péter une dépression. »

Son 5 et ½ aux Habitation rive Sainte-Catherine représentait une dépense de 910$ par mois.

«J’ai appelé tout le monde; l’Office, la ville, le député; personne ne fait rien sauf nous envoyer des listes de logements à 1400-1500$ par mois, déplore-t-elle. Et souvent à ce prix-là, ce sont des chiottes. Pourtant à ce prix-là, tu t’attendrais à quelque chose de potable. »

Elle a visiblement fait une croix sur un retour au 85, Jogues. Elle aimerait trouver un appartement à Sainte-Catherine à un prix similaire à ce qu’elle payait.

Un organisme a offert un ensemble d’hiver pour son fils afin d’affronter les températures froides qui sont arrivées rapidement.

Mais Mme Sivret ne peut récupérer ses pneus d’hiver qui assureraient sa sécurité lors de ses déplacements sur la route dont à l’Hôpital Sainte-Justine.

