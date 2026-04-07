Arrêté par la police de Roussillon : il leurrait ses victimes d’âge mineur sur les réseaux sociaux

Charles Legault, 24 ans de Montréal, a été arrêté le 19 mars dernier par la Régie intermunicipale de police Roussillon en lien avec diverses infractions à caractère sexuel sur des victimes d’âge mineur.

Des accusations d’agression sexuelle, de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels, de leurre, de pornographie juvénile et d’omission de se conformer à une condition d’une ordonnance de probation ont été déposées l’endroit du Montréalais au palais de justice de Longueuil le 19 mars.

Il aurait commis ces crimes entre la période comprise de novembre 2024 à décembre 2025.

Plusieurs victimes d’âge mineur de la grande région de Montréal ont été identifiées. L’enquête tend à démontrer que l’accusé aurait pu faire d’autres victimes.

Charles Legault entrait en contact avec ses victimes sur différentes plateformes telles que Snapchat ou Instagram avec des pseudonymes comme «Jacob_BOISCLAIR» ou «Mathieu Demers».

Il disait être âgé de 17 ans afin de pouvoir rencontrer les victimes.

La structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été mise en place en raison du nombre de victimes.

Cette structure de commandement permet aux différents services de police du Québec d’unir leurs forces afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation.

La Régie mentionne que le public peut transmettre des informations de façon confidentielle en lien avec Charles Legault ou ses agissements à la sergente Mélanie Tremblay au 450 638-0911 poste 488.

Charles Legault. (Photo : gracieuseté Régie intermunicipale de police Roussillon)