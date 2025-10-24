Le chef de Mouvement La Prairie, Ian Rajotte, dit obtenir une réception «mieux qu’on le pensait» dans sa rencontre avec les citoyens. Des discussions franches sur le terrain à quelques jours du scrutin pour celui qui est candidat à la mairie.

«Les gens me disent s’ennuyer de la vision de Donat [Serres – maire de 2014 à 2021] qui était très présent sur le terrain, a indiqué M. Rajotte. Il était présent auprès des organisations sportives, au Carrefour 50+, etc. Le monde me dit qu’ils trouvent qu’il y a eu un laisser-aller dans les dernières années.»

Mouvement La Prairie présente une équipe complète qui compte près de 400 années de bénévolat, estime M. Rajotte. Des candidats connus et impliqués dans leur milieu, dit-il.

Ramener l’équilibre

Pour M. Rajotte, l’administration sortante avait une orientation plus environnementale que financière. S’il est élu, il souhaite ramener un équilibre.

«Si tu veux de gros investisseurs en environnement, les finances sont le moteur, résume-t-il. Si tu n’as pas l’argent, tu ne pourras pas faire le développement à la hauteur désiré.»

Au sujet du moratoire sur la construction qui a eu pour effet de faire bondir les taxes, il qualifie la mesure de «beaucoup trop méchante».

«On nous dit qu’ils [le parti au pouvoir] ont suivi les recommandations des ingénieurs, ajoute-t-il. Mais c’était dans leur plateforme. Le moratoire a fait reculer la Ville de 10 ans.»

L’aspirant maire est d’avis que La Prairie a toujours été précurseur en termes de développement, que ce soit avec Symbiocité, le Boisé ou la Magdeleine.

«On veut un développement intelligent avec les développeurs assis à une même table, a-t-il annoncé. La Prairie est une place stratégique, mais il ne reste plus beaucoup de terrains à développer. À l’ancien golf, Donat [Serres] s’était assis avec les promoteurs et avait obtenu une bonne acceptabilité sociale, avec une circulation interne et de belles affaires. Mais les gens ont fini par critiquer.»

Des projets qui n’ont pas vu le jour

Ian Rajotte se désole de divers projets de valorisation de bâtiment qui n’ont pas vu le jour. Que ce soit l’ancien bureau de poste acquis par la Ville qui est toujours inutilisé.

La Maison-à-tout-le-monde qui devait être utilisée pour relocaliser l’hôtel de ville; La Prairie a opté pour renégocier son bail et investir dans l’édifice locatif. Ou le site de Rose et Laflamme qui n’a pas été développé, mais qui a fait l’objet d’une consultation plus vaste sur le Vieux-La Prairie.

Au front pour la 104

La sécurité routière, notamment sur la route 104, l’interpelle.

«Je suis déjà monté au front pour la 104, rappelle celui qui a été conseiller entre 2017 et 2021. On s’était assis avec François Bonnardel et on avait eu une entente. Je vais suivre le gouvernement de proche, je ne vais pas laisser tomber ça. Les citoyens prennent une chance chaque fois qu’ils la prennent.»

Un travail de collaboration

Mouvement La Prairie tend la main aux citoyens corporatifs. Ian Rajotte aimerait qu’ils investissent dans la communauté. À l’image de Cascades qui a injecté 500 000$ dans l’amphithéâtre de Candiac.

Le parti veut aussi retisser les liens entre la Ville, ses citoyens, ses employés, ses organismes et ses partenaires. «Une communauté unie peut tout accomplir», résume-t-il.