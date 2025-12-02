À l’approche des Fêtes, beaucoup rêvent d’un teint plus lumineux, hydraté et uniforme — sans forcément avoir du temps à consacrer à une longue convalescence. «Décembre, c’est chargé, et la peau reflète vite la fatigue et la déshydratation», observe Catherine Gobeil, infirmière injectrice à la clinique Dermapure Longueuil-sur-le-Parc. D’où l’importance, dit-elle, de miser sur une approche douce, progressive et personnalisée.

Le froid, le chauffage intérieur, le stress et le rythme accéléré de fin d’année peuvent laisser le visage terne, plus sec, parfois un peu « brouillé ». La base, rappelle Mme Gobeil, c’est l’hydratation interne (boire suffisamment) et externe (soins adaptés). Ensuite, des traitements bien choisis permettent de redonner de l’éclat tout en respectant la réalité de l’horaire des Fêtes.

Des soins en clinique pour un coup d’éclat naturel

Le peeling chimique doux à base d’acide glycolique ou d’acide salicylique exfolie délicatement, élimine les cellules mortes et ravive la luminosité. À la clinique, on le combine souvent à un micro-aiguillage très léger. «On crée des micro-canaux invisibles à l’œil nu pour faire pénétrer des exosomes», explique Mme Gobeil. Ces “messagers cellulaires” d’origine végétale soutiennent la réparation cutanée et la production de collagène. Résultat attendu: une texture plus lisse et un éclat progressif, qui s’installe sans effet figé. Ce soin est généralement proposé autour de 300 à 500 $, selon le plan choisi.

Autre option très populaire et plus abordable: l’Hydrafacial (entre 225 $ et 415 $). Ce soin nettoie en profondeur, exfolie et infuse des sérums sous pression au visage, au cou ou au décolleté. «Les gens voient tout de suite la différence: la peau est plus nette et lumineuse», souligne-t-elle.

Pour ceux qui souhaitent une hydratation de fond, Mme Gobeil propose les skin boosters comme SkinVive. Injectés en micro-dépôts à l’aide d’une fine aiguille, ils améliorent la densité et la qualité de la peau sur plusieurs mois. Un léger temps de récupération (jusqu’à 48 h) est possible, mais l’effet se veut durable et naturel.

Enfin, les neuromodulateurs (Botox, Dysport, Xeomin, etc.) restent un choix fréquent avant les Fêtes pour adoucir les rides d’expression et donner une mine reposée. Comme le résultat se stabilise en 10 à 14 jours, novembre et décembre sont des périodes idéales pour planifier ce type de soin.

Prolonger les résultats à la maison

La routine à domicile fait partie intégrante de l’approche globale de Dermapure. Mme Gobeil recommande notamment deux sérums SkinCeuticals: le C E Ferulic, riche en vitamines C et E, pour illuminer et protéger contre les agressions externes, puis le P-Tiox, apprécié pour lisser les rides de surface, resserrer les pores et créer l’effet “glass skin”. Les deux peuvent s’utiliser matin et soir, selon la tolérance de la peau.

Une préparation sur mesure, en douceur

«Le plus important, c’est le plan personnalisé», insiste Mme Gobeil. À Dermapure Longueuil-sur-le-Parc, chaque peau est évaluée pour proposer la combinaison la plus cohérente entre soins en clinique et produits maison. L’objectif? Arriver aux célébrations avec un teint frais, uniforme et lumineux — dans le respect de votre visage, de votre rythme… et de votre budget.

