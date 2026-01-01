Hôpital du Suroît : Le premier bébé de l’année du Québec y était

Le premier bébé de l’année 2026 du Québec pourrait bien avoir vu le jour au centre Mère-Enfant de l’hôpital du Suroît, à minuit, alors que la petite Anaïah est arrivée au monde.

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) a indiqué que selon ses informations, il s’agirait du premier bébé né au Québec pour la nouvelle année. La maman Michèle tient à souligner le travail exceptionnel de l’infirmière Audrey Buclon pour son accompagnement attentionné et son grand professionnalisme.

Du côté de l’hôpital Anna-Laberge, le premier bébé est né à 2h53 au Pavillon des naissances, alors que la maman Arianne a donné naissance à la petite Adaline. La famille tient également à remercier le personnel de l’hôpital pour la qualité des soins et le soutien reçu.