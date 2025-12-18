Hausse moyenne de taxes de 71 $ à Delson

Malgré une augmentation du budget de 8,2%, pour atteindre 24 100 435$, Delson réussit à maintenir une augmentation du compte de taxes résidentiel sous l’Indice des prix à la consommation.

L’augmentation se limite à 2,28%; ce qui se traduit, pour une résidence moyenne évaluée à 429 127$, à 71$ de plus qu’en 2025. Son compte de taxes affichera 3189$.

Du 71$, parmi les tarifs fixes, la taxe d’eau augmente de 5$, celle de l’assainissement des eaux de 20$ tandis que la gestion des matières résiduelles est en hausse de 3$.

«Notre objectif était clair : limiter les hausses tout en préservant la qualité et le niveau des services offerts à la population, a mentionné le maire Christian Ouellette en séance extraordinaire le 16 décembre. Ainsi, les augmentations prévues pour l’année 2026 découlent essentiellement de dépenses incontournables, notamment celles liées aux services essentiels, aux cotisations à divers organismes, ainsi qu’à l’indexation et aux hausses salariales.»

Investissements projetés

Delson va investir en 2026 dans le maintien, la modernisation et la consolidation de ses infrastructures municipales.

Elle vise aussi l’avancement de projets, notamment la réfection de la toiture du centre sportif, la rénovation du chalet du parc Arthur-Trudeau ainsi que l’ajout d’une toiture à la patinoire qui se retrouve à cet endroit.