Saint-Constant a adopté un budget de 72,9 M$ qui se répercute par une augmentation moyenne de taxes municipales de 3,22%, lors d’une séance extraordinaire le 26 janvier.

Un nouveau rôle d’évaluation est entré en vigueur en 2026. Celui-ci fait a fait passer la valeur moyenne des résidences à 548 115$, une hausse évaluée à 21% par rapport aux trois années précédentes.

La Ville a donc ajusté son taux de base afin de s’ajuster à l’Indice des prix à la consommation à Montréal et au Québec.

Ainsi, la hausse moyenne de 3,22% se traduira pas un compte de taxes de 3401$ pour une résidence de valeur moyenne. Il s’agit d’un montant supplémentaire de 106$ par rapport à 2025.

Les tarifs et taux de taxes spéciaux sont tous identiques à 2025, sauf pour la case égout (+ 49$) et résilience climatique (+ 2$).

La hausse globale des quotes-parts atteint 10%. La plus importante touche celle à la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries (+ 26%); en contrepartie, la participation à la MRC Roussillon diminue de 5%.

«Dans un environnement économique toujours exigeant, marqué par l’inflation, l’évolution des responsabilités municipales et les impacts bien réels des changements climatiques, nous poursuivons nos actions de façon responsable et structurée, a laissé savoir le maire Jean-Claude Boyer. Le budget 2026 a été élaboré dans un souci d’équilibre : maintenir des services de qualité, investir dans nos infrastructures et protéger le pouvoir d’achat de nos citoyens.»

Près de 90 M$ dans les infrastructures

L’adoption du budget a été accompagnée par le dépôt du plan triennal d’immobilisation. Pour la période 2026-228, celui-ci suggère des investissements de près de 125 M$.

De ce montant, 87,8 M$ concernent des travaux importants à effectuer aux routes et infrastructures souterraines afin de faire face aux changements climatiques.

En 2026, le Complexe de tennis, les plateaux sportifs à la Base de plein air et le Complexe de baseball sont au programme.

Saint-Constant rappelle que les projets sont financés par des subventions, des emprunts, redevances et surplus.