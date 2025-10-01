Cette année, le fabricant sud-coréen de pneumatiques Hankook a présenté deux concepts évoquant l’avenir de la mobilité, dans le cadre de sa Journée du design novateur 2025. Ce forum annuel destiné à présenter les dernières avancées technologiques en matière de mobilité, qui allie innovation, design et durabilité, avait lieu au Technoplex, le siège social de l’entreprise qui se trouve à Pangyo, la Silicon Valley de la Corée du Sud, le 11 septembre dernier.

Le premier de ces deux concepts futuristes démontre ce que pourrait être un pneumatique durable. Appelé Sustainable Concept Tire (SCT), il est fabriqué couche par couche par impression 3D avec des matières premières recyclées et renouvelables. De plus, ses sculptures adoptent un design organique dont les formes se basent sur des principes naturels d’efficacité, explique le fabricant.

Le SCT a été conçu en fonction d’une production économe en ressources, d’une grande longévité du produit et d’un recyclage simple. Il a été mis au point en collaboration avec Harvestance, un partenaire en ingénierie, en ayant recours au logiciel de design NTop.

Des roues sphériques pour les plateformes robotisées

Le second prototype est un véhicule de transport de personnes biplace baptisé PathCruizer. Tout aussi innovant, il est entraîné par la plateforme robotisée WheelBot 2, qui peut rouler dans toutes les directions grâce à ses roues sphériques.

Grâce à cette technologie, le PathCruizer peut se déplacer latéralement, en diagonale ou même en pivotant sur place. Cela constitue un moyen idéal pour permettre à un véhicule d’effectuer des manœuvres complexes dans des espaces étroits et contraignants avec une grande précision. Un véhicule pareil pourrait aussi servir de moyen de transport polyvalent dans les plaques tournantes en milieux urbains.

Cette technologie a été développée par Hankook en collaboration avec Calmantech, une jeune entreprise spécialisée en robotique. La vidéo qui suit décrit son fonctionnement comme s’il s’agissait d’un ballet…

Le Projet de design novateur de Hankook

Ces deux concepts sont le fruit du Projet de design novateur qui a été lancé en 2012 par Hankook. Ce programme de recherche est mené en partenariat avec certaines des plus grandes écoles de design, dont l’Université de Cincinnati, le Royal College of Art de Londres et l’Université de Pforzheim en Allemagne.

Ce grand projet implique, en outre, divers partenaires de haute technologie de renom comme LG Electronics, Rainbow Robotics et Calmantech. Ils contribuent également par leur savoir-faire à la concrétisation de ces innovations. Certains concepts nés de ce grand projet ont d’ailleurs été reconnus par certains concours internationaux de design tels que le Red Dot Award, l’iF Award et l’IDEA Award.

Photos : Hankook

Le texte Hankook présente un avant-goût de l’avenir de la mobilité provient de L’annuel de l’automobile – Actualité automobile