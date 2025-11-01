Une aiguille a été retrouvée dans une barre de chocolat de marque Aero, récoltée durant la soirée d’Halloween, à La Prairie. Bien qu’il s’agisse d’un cas isolé, la Régie intermunicipale de police Roussillon suggère aux parents d’inspecter les friandises de leurs enfants et de signaler tout objet ou situation suspecte.

L’enfant a récolté des friandises sur les rues Médard-Hébert, de la Tadoussac, de L’Argile, de la Terre-de-Feu, de la Rose-des-Sables, de la Belize, de la Louisiane, de l’Avenue Jean-Baptiste-Varin (entre la rue Médard-Hébert et la rue de la Tadoussac) et de l’Avenue de la Briqueterie.

«L’événement a été signalé rapidement aux policiers et fait actuellement l’objet d’une enquête, indique la Régie. À ce stade, aucun autre cas similaire n’a été rapporté dans le secteur.»

Toute information peut être signalée au lieutenant en devoir, au 450 638-0911, poste 615. Toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter le 450 638-0911, poste 777.