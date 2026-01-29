Habitations Rive Sainte-Catherine : les locataires n’ont toujours pas récupéré leurs biens

La trentaine de locataires du 85, Jogues à Sainte-Catherine, évacués depuis le 14 octobre puisqu’un mur menaçait de s’effondrer n’ont toujours pas pu récupérer leurs effets personnels.

L’information a été confirmée par Catherine Fontaine, directrice générale des Offices d’habitation du Bassin de Chambly & Roussillon (OHBCR).

En raison de la dangerosité du bâtiment, détenu par les Habitations Rive Sainte-Catherine, un étaiement temporaire doit être effectué pour permettre à une personne de pénétrer dans l’édifice.

Une fois ce dispositif provisoire de soutien mis en place, des tests géotechniques sont prévus.

L’alimentation en eau a été coupée afin d’éviter tout risque de dégât, notamment en ces temps de grands froids. L’immeuble continue cependant d’être chauffé.

«En date d’aujourd’hui [29 janvier] nous avons reçu les soumissions des fournisseurs et sommes retournés vers certains afin qu’ils y ajoutent des compléments d’information en ce qui concerne les conditions hivernales, a signifié Mme Fontaine. Dès la réception de ces correctifs, nous pourrons finaliser l’analyse avec l’ingénieur au dossier.»

Aucune décision prise

Sur les 15 ménages à reloger, une seule n’a pas trouvé de nouveau chez soi. Elle a trouvé refuge chez de la famille immédiate en attendant de se réengager avec un bail.

«Elle préfère analyser tous les options et territoires qui s’offrent avant de finaliser son choix, a précisé la directrice générale de l’OHBCR. De notre côté nous poursuivons notre accompagnement avec elle.»

Aucune décision n’a encore été prise quant à l’avenir du 85, Jogues. Mme Fontaine maintient que la priorité est de permettre aux locataires de récupérer leurs biens personnels.

L’organisme pourra ensuite avoir une meilleure vision d’ensemble de l’état du bâtiment lorsque celui-ci sera vide.

