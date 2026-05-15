La Ville de Sainte-Catherine franchit une nouvelle étape dans le dossier des Habitations Rive Sainte-Catherine, alors qu’un avis de motion a été déposé pour un règlement d’emprunt de 8 millions de dollars visant l’acquisition des immeubles des 45 et 85, rue Jogues.

C’est lors de la séance du conseil municipal du 12 mai que l’avis de motion a été déposé pour autoriser une dépense et un emprunt afin de financer l’acquisition des propriétés à la suite de l’exercice d’un droit de préemption. Cela permet à la municipalité d’acheter les immeubles en priorité lorsqu’ils sont mis en vente.

Les deux immeubles visés, situés aux 45 et 85, rue Jogues, sont composés de logements à loyer modique. Le 85 avait été évacué d’urgence plus tôt cette année en raison d’un risque d’effondrement du bâtiment.

Le maire Sylvain Bouchard a réitéré vouloir réinvestir dans des logements sociaux abordables en protégeant la vocation résidentielle initiale.

Le règlement d’emprunt de 8 M$ doit être soumis pour adoption lors d’une prochaine séance du conseil municipal.