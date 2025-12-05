Le porte-parole de la Guignolée des médias Katéri, Alex Francoeur, disait souhaiter atteindre 25 000 $ pour la collecte de rue tenue le jeudi 4 décembre. Les donateurs ont été encore plus généreux, avec des dons totalisant près de 30 000 $.

L’argent amassé dans la vingtaine de points de collecte à Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Philippe totalise en fait 29 544,70 $, confirme Maude Bégin Gaudette, organisatrice communautaire pour le territoire Kateri.

Un montant qui surpasse largement celui de 22 000 $ recueilli l’an dernier.

Malgré le froid qui sévissait jeudi, quelque 170 bénévoles, chaudières à la main, se sont relayés entre 7h et 9h pour récolter le fruit de la générosité des automobilistes.

La Guignolée des médias propulsée par Le Reflet se poursuit néanmoins jusqu’au 31 décembre alors que les dons en ligne sont toujours acceptés.

« Puisque les gens n’avaient pas nécessairement de l’argent comptant sur eux, les bénévoles leur remettaient un carton arborant un code QR grâce auquel ils pourront faire un don en ligne », signale Mme Bégin Gaudette.

Demande croissante

Près de 3000 personnes sur le territoire sont touchées par l’aide alimentaire desservi par la Table de sécurité alimentaire Katéri.

L’argent amassé sera donc partagé parmi les organismes d’aide incluant Le Partage, Corne d’Abondance de Candiac, Service d’entraide de Saint-Philippe et Entraide Saint-Mathieu.

L’an dernier, le Partage avait pu remettre 328 paniers de Noël, et la demande est en augmentation cette année. Les autres organismes enregistrent aussi des demandes additionnelles par rapport aux années précédentes.