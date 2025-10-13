Sylvain Cazes veut relancer le sport

Dans les années 90, les vedettes du mini-putt attiraient plus de téléspectateurs que les Expos de Montréal au Réseau des Sports (RDS). De ces vedettes, Sylvain Cazes a fièrement représenté le terrain de Delson. Le temps d’un 18 trous, le nouveau copropriétaire de la marque Mini-Putt L’Authentique, avec Jocelyn Noël, a expliqué sa vision pour ramener le sport à l’avant-scène.

À un certain moment, le résident de Saint-Constant avance qu’on retrouvait 240 parcours de mini-putt au Québec. Le sport développé par Jean Benoît a connu une popularité fulgurante à partir des années 1970 avec la mise en place d’un parcours implanté partout au Québec.

Mais cet essor s’est estompé. La fermeture de son terrain fétiche, à Delson, lui a laissé un pincement au cœur. «J’ai les bandes du trou Le billard et un totem dans ma cour», mentionne-t-il avec nostalgie.

L’as du putter a toutefois observé un regain de popularité du golf et du mini-putt durant la pandémie.

Des verts en gazon synthétique meublés de bandes, dénivelés ou obstacles; il voit un sport simple et où il est facile à réussir des trous d’un coup.

«Je suis passé par Franklin et j’ai aperçu des joueurs près du camping; pas juste des personnes âgées, des jeunes aussi, a expliqué M. Cazes. Les familles sont à la recherche de loisirs accessibles. Le mini-putt en est un.»

Une version modernisée

Au cours des derniers mois, Ron Poliseno l’a approché parce qu’il cherchait une personne à qui passer le flambeau du mini-golf au Québec.

«Le mini-putt, je ne peux pas m’en défaire, même si je n’ai pas fait de tournoi depuis 2011, a expliqué Cazes. J’ai appelé mon ami Jocelyn Noël, le joueur le plus titré au Québec, qui a accepté d’embarquer dans l’aventure.»

Il resterait entre 15 et 20 parcours de type authentique dans la province. Mais le duo a bon espoir de voir la balle blanche rebondir.

«J’ai eu des approches de municipalités, que ce soit Trois-Rivières ou Mercier, laisse entendre le Constantin. Notre objectif a priori est de ramener une quantité de terrain. Le potentiel est là, on le sait. On détient un nom reconnu et éprouvé.»

Les partenaires d’affaires cherchent des franchisés prêts à les suivre dans une avenue 2.0 du mini-putt. Une version bonifiée, moderne, vers un niveau qui ressemble davantage au golf.

Grand champion

Entre 1988 et 2011, Sylvain Cazes côtoyait les Jocelyn Noël, Carl Carmoni ou Gilles Bussières du Totem (trou 1) au Plateau (trou 18).

Il représentait le terrain de Delson, qualifié d’Augusta, terrain où est disputé le prestigieux tournoi Masters au golf, en raison de son parcours difficile. Ce qui lui a permis de s’améliorer, au point de rouler un record personnel de 25 (sur une normale 36).

«En 1992, j’ai été classé pour la télé, se souvient-il. Il y avait 200 joueurs au tournoi et il fallait terminer parmi les 5 ou 7 meilleurs.»

Il avance qu’une compétition amicale et sonore résidait entre Serge Vleminckx, et son Birdie !!!, et Rodger Brulotte, et son Bonsoir, elle est partie!.

Les réactions disproportionnées des joueurs de mini-putt en ont fait des vedettes et les cotes d’écoute se sont enflammées.

En 1993, lorsque Sylvain Cazes cale son trou d’un coup par la porte d’en arrière au 18e trou, il est devenu champion du Québec. Il rêve de redonner ses lettres de noblesse à un sport qui lui a donné beaucoup. Au-delà des victoires, le plaisir et les amitiés sont toujours présents.