Grand Tour 2026 : la Fondation St-Hubert remet 100 000 $ à La Tablée des chefs

À l’occasion du 75e anniversaire de St-Hubert, la Fondation St-Hubert a relevé un défi ambitieux en organisant le Grand Tour 2026, une randonnée cycliste de 75 heures visant à recueillir 75 000 $ pour lutter contre l’insécurité alimentaire chez les jeunes.

Du 15 au 19 mai, une équipe composée de 11 employés et franchisés de l’entreprise, dont José Goyette et Patsy Nolet, franchisés des rôtisseries St-Hubert de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Candiac, a parcouru 1378 kilomètres entre Boisbriand et l’Île-du-Prince-Édouard. Grâce à une forte mobilisation, la campagne a largement dépassé son objectif initial en récoltant 100 000 $.

Les sommes amassées serviront notamment à soutenir le programme Soupes Solidaires de La Tablée des chefs. Cette initiative transforme des surplus alimentaires en repas nutritifs destinés aux jeunes. Une partie des fonds contribuera à l’implantation de la première cuisine solidaire à Longueuil, où des légumes invendus seront récupérés et transformés en soupes pour des centaines d’élèves.

Selon Josée Vaillancourt, directrice de la Fondation St-Hubert, le Grand Tour a démontré l’engagement exceptionnel des employés et franchisés envers une cause qui touche directement les jeunes Québécois. Elle souligne que l’arrivée des cyclistes à l’Île-du-Prince-Édouard, dans le cadre du colloque des franchisés, a constitué un moment particulièrement rassembleur et émouvant.

Fondée en 2012, la Fondation St-Hubert a versé plus de 11 millions de dollars à quelque 700 organismes œuvrant auprès des familles et des communautés.