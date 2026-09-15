Globe Métal, une entreprise située à Sainte-Catherine, bénéficie d’un nouvel investissement des Fonds régionaux de solidarité FTQ pour maintenir sa croissance. Malgré l’incertitude provoquée par les tarifs douaniers, l’entreprise spécialisée dans le recyclage industriel des métaux accentue sa présence des deux côtés de la frontière nord-américaine avec un rayonnement dans les marchés internationaux.

Depuis 2018, c’est la troisième fois que les Fonds régionaux injectent un montant dans l’entreprise. Sans en dévoiler la teneur, Johanne Pilon, vice-présidente régionale – Montérégie des Fonds régionaux de solidarité FTQ parle d’un «bon montant.»

«Nous avons créé une bonne relation au fil des ans avec l’entreprise, a-t-elle ajouté. On voit qu’il y a de la croissance et nous avions des fonds supplémentaires pour les appuyer. On vient offrir une marge de manœuvre.»

Globe Métal a été fondée en 1980 par Jeff Solomon. Elle œuvre dans l’achat, le traitement et la valorisation de divers métaux comme le molybdène, le nickel, le bismuth, le cadmium, le cobalt, le cuivre ou le gallium.

M. Solomon est toujours président et propriétaire de l’entreprise qui emploie une cinquantaine d’employés. Cette compagnie évolue dans un contexte favorable avec la demande soutenue pour certains métaux.

«On constate la croissance du chiffre d’affaires et la demande pour de nouvelles gammes de métaux et d’alliages, a laissé savoir Mme Pilon. Que ce soit pour des produits en poudre ou en boue. Les métaux sont ensuite destinés à des entreprises des secteurs de l’aérospatial, de la défense et industriel.»

Levier stratégique

Le défi principal pour Globe Métal est l’approvisionnement. Les commandes requièrent des avances de fonds parfois considérables, qui peuvent atteindre 1 M$ selon Mme Pilon. Si bien que l’apport des Fonds régionaux vient offrir une sécurité non négligeable.

«L’appui renouvelé des Fonds régionaux représente un levier stratégique pour Globe Métal, a soutenu Jeff Solomon. Il nous permet de soutenir notre croissance, de répondre aux besoins de notre clientèle et de poursuivre la réalisation de nos projets de développement.»

Au sujet des tarifs douaniers, Johanne Pilon souligne que le contexte géopolitique faisait en sorte qu’elle ne savait pas à quel point Globe Métal était affectée par la situation. Mais comme le secteur dans lequel l’entreprise évolue est très technique et précis, la vice-présidente régionale – Montérégie des Fonds régionaux de solidarité FTQ ne semble pas inquiète.

En Montérégie, les Fonds régionaux de solidarité contribuent dans un portefeuille d’environ 70 entreprises pour un montant qui dépasse les 100 M$.