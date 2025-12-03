Les membres de l’unité 56 de la Garde côtière auxiliaire ont assuré une présence constante sur les eaux de la région au cours de la dernière saison de navigation qui s’est déroulée du 1er mai au 12 novembre.

Durant cette période, les membres sont notamment intervenus lors de 18 appels de détresse en provenance de plaisanciers qui se trouvaient en situation d’urgence.

Le responsable de l’Unité 56, Jason Rodgers, explique que la récente saison a été plus tranquille que les précédentes. « On a déjà connu des années de 35 à 40 appels, dit-il. Ce qui n’enlève rien aux appels auxquels on a répondu cette année et qui demeurent tout aussi importants.»

Celui-ci raconte le cas d’un plaisancier dont le voilier s’est retrouvé en fâcheuse position aux abords de l’estacade à proximité du barrage de Saint-Lambert. «C’est un secteur dangereux, il aurait pu se faire aspirer par le courant», note M. Rodgers.

Les membres ont aussi réalisé 64 patrouilles de sécurité durant la saison, dans le secteur compris entre les écluses de Sainte-Catherine et de Saint-Lambert, ainsi que sur la rivière de la Tortue.

Exercices conjoints

Les garde-côte auxiliaires ont aussi mené des exercices conjoints, notamment en août lors d’un exercice de remorquage avec les étudiants de la Garde côtière.

En septembre, ils ont participé à un exercice de recherche avec la Réserve navale, où les membres ont pu partager leur expertise en recherche et sauvetage avec les réservistes.

L’unité a également facilité la participation de membres de l’unité 33 à un exercice près du Collège militaire royal, en collaboration avec le RCR (Régiment canadien) et le 438e Escadron tactique.

Nouvelle embarcation

Depuis 2013, les membres de l’Unité 56 ont pu compter sur une même embarcation pour réaliser quelque 751 patrouilles et 289 interventions d’urgence. Celle-ci en arrive donc au terme de sa vie utile, mentionne Jason Rodgers.

«Cependant, grâce à la mise sur pied d’un comité interne, nous avons pu recueillir les fonds nécessaires à l’acquisition d’un nouveau bateau. Ainsi, dès 2026, l’unité disposera d’une nouvelle embarcation tout en aluminium de 23 pieds, à la Marina de Saint-Lambert», se réjouit-il.

L’Unité 56 pourra patrouiller avec cette nouvelle embarcation dès 2026. (Photo gracieuseté)