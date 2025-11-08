Le Centre de golf intérieur le Veston vert et la propriétaire du traiteur L’expérience Chic Chef, Christine Bilodeau, ont été sacrés Coup de cœur du public et Personnalité d’affaires de l’année au Gala reconnaissance de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon le 6 novembre à Plaza Rive-Sud, à La Prairie.

Le moment a été particulièrement touchant lorsque les enfants de Hugo Laplante, propriétaire du Veston vert décédé récemment, ont accepté le prix sur scène.

«Ce soir, je partage ce prix avec notre équipe incroyable. Je le partage avec nos clients qui sont au cœur de tout ce que nous avons bâti depuis trois ans. Le plus important, c’est de souligner une personne qui a compté énormément dans cette aventure : Hugo, l’homme qui a créé et mis sur pied cette formidable entreprise. Il continue de nous accompagner à sa façon avec les relations qu’il a créées avec le temps. Sans lui, le Veston vert ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Ce moment est pour nous tous. Merci du fond du cœur pour les votes, le soutien des derniers jours et pour toi mon papa», a livré Yan-Pavel Laplante au micro.

Pour une deuxième année consécutive, c’est la propriétaire d’un service de traiteur qui a été choisie personnalité d’affaires par le public, après Mélanie Lacasse en 2024. Sur scène, la gagnante de l’édition 2025, Christine Bilodeau, a évoqué sa passion pour l’entrepreneuriat.

«Je dédie ce prix à tous ceux qui bâtissent, qui créent, qui se relèvent, qui osent. Parce que ce n’est pas toujours facile, mais mon dieu que c’est passionnant. L’entrepreneuriat, c’est de la passion, du courage, des bonnes journées, des moins bonnes aussi. C’est surtout la persévérance et cette force nous rassemble ici ce soir. Ce prix me donne envie de faire rayonner notre région, une bouchée à la fois», a-t-elle affirmé en remerciant ses proches.

Hommage aux bâtisseurs

La Chambre de commerce du Grand Roussillon a souligné l’engagement de Jean-Marc Fournier, notamment en 1986 et 1987 lorsqu’il a occupé les postes de président et de secrétaire de la Chambre de commerce de Châteauguay, puis de 1994 à 2008, à titre de député provincial de la circonscription de Châteauguay. Sa fille Angéline lui a fait la surprise de lui livrer un discours pour lui rendre hommage.

Dix autres prix dans diverses catégories ont également été décernés en vertu du choix des quatre membres du jury.

Autres lauréats

Nouvelle entreprise : Larose et filles

OBNL et Entreprise d’économie sociale : Centre Horizon

Commerce de proximité : Fleuriste La Prairie

Commerce de détail et distribution : Meubles RD

Entreprise manufacturière : Clôtures Directes

Entreprise de services professionnels et de la construction : Formations RCR RF

Entreprise de services aux particuliers : Paré Assurances

Hébergement, restauration, récréotourisme, art et culture : Manoir D’Youville

Transfert d’entreprise : Formations RCR RF

Coup de cœur du jury : Optimum Canada