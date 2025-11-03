Élections municipales à La Prairie

Place aux citoyens, l’équipe dirigée par le maire sortant Frédéric Galantai, a remporté tous les sièges à la table du conseil de La Prairie.

Frédéric Galantai a obtenu un deuxième mandat à la tête de la Ville avec une priorité de 2119 voix sur son plus proche poursuivant, Ian Rajotte du parti Mouvement La Prairie.

Son nombre de votes et son pourcentage de l’électorat ont augmenté par rapport à l’élection de 2021 qui l’avait porté au pouvoir devant Donat Serres, qui tentait alors de conserver son siège de maire.

Des gains

Si au déclenchement des élections, Place aux citoyens détenait six des huit siègse, il dispose désormais de l’ensemble des districts.

Vincent Noël, Karine Laroche, Patrick Dion, Julie Simoneau et Denis Girard ont tous conservé leur poste.

S’ajoutent Normand Bigonesse, Céline Gaudette et Isabelle Lizée parmi les nouveaux visages au conseil de ville.

Paule Fontaine, qui visait un troisième mandat dans le district 7 – La Bataille, a perdu par 21 votes.

7895 personnes sur 19 745 ont exercé leur droit de vote pour un taux de participation de 40,56%.

Au moment de publier, Frédéric Galantai n’avait pas commenté publiquement ni retourner les appels du Reflet.

Résultats de l’élection à la mairie

Frédéric Galantai (Place aux citoyens) : 4766 votes – 60,37%

Ian Rajotte (Mouvement La Prairie) : 2647 votes – 33,53%

Normand Vocino : 373 votes – 4,72%

Shoaib-Hasan Shaikh : 109 votes – 1,38%