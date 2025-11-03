Heureux de la confiance des citoyens

Place aux citoyens a peut-être réalisé un raz-de-marée à La Prairie. Mais son chef, le maire Frédéric Galantai, assure que son parti va continuer de travailler pour l’ensemble des citoyens.

«On n’est pas là pour se servir soi-même, mais pour servir la population, a confirmé le maire au terme d’une courte nuit de sommeil. Je ne vous cacherai pas que je suis heureux des résultats. Les Laprairiens nous ont donné leur confiance, c’est à nous de bien y répondre.»

Malgré quelque 60% de la faveur du vote, celui qui a mérité un deuxième mandat à la tête de la Ville reconnaît qu’il y a une division du vote. Le taux de participation était à peine de 40,65%.

Il est conscient que lui et son parti ne font pas l’unanimité. Mais il entend poursuivre le travail amorcé.

«Par exemple, je vais continuer avec les samedis du maire, indique-t-il. Les citoyens peuvent venir me voir et me parler de leurs préoccupations. On ne va peut-être pas s’entendre, mais on va se comprendre.»

Trois dossiers

En campagne, le maire avait martelé que la priorité était la gestion de l’eau. Selon M. Galantai, son élection témoigne du fait que les gens ont compris son sentiment d’urgence.

«Je l’ai dit, et c’est mon intention, de faire de La Prairie une première de classe en la matière, a-t-il rappelé. Je veux que l’on continue à faire des travaux en ce sens. Voir si on rénove l’usine de filtration ou si on en construit une nouvelle.»

Après la réfection de la rue Desjardins, celle du boulevard de la Magdeleine est dans les cartons pour l’été prochain. Avant de débuter le chantier, il tient à bien exposer le projet aux citoyens. Une communication en amont pour répondre aux interrogations.

Le nouveau conseil débute aussi son mandat avec un gros morceau, celui des prévisions budgétaires. Le nouveau cadre financier devra être déposé dans les prochains mois.