Plus d’un an après les faits, la Régie intermunicipale de police Roussillon demande l’aide du public afin d’identifier un suspect de fraude de type faux-représentant, survenue à Saint-Constant, en mai 2025.

En mai 2025, une dame reçoit un appel d’un individu s’identifiant comme un représentant du centre de sécurité BMO, explique la police dans un communiqué diffusé le 12 août 2026. Il mentionne à la dame qu’une transaction frauduleuse a eu lieu et qu’il doit annuler ses cartes. À la demande du suspect, la dame envoie ses cartes par Uber Delivery. À la suite de ce stratagème, des achats avec les cartes de la dame ont été faits dans plusieurs commerces de Montréal.

(Photo gracieuseté)

La police a partagé, le 12 août 2026, des images de cet homme prises par des caméras de surveillance. Il est âgé d’environ 20-25 ans, mesure 5 pi 10 po, pèse 170 lbs et a les cheveux bruns longs, ainsi qu’une moustache.



Suspect de fraude recherché. (Photo: gracieuseté)

Au moment des transactions à Montréal, il portait un chandail blanc, un sac à bandoulière noir et des souliers bleus.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Loranger,

au 450 638-0911, poste 427. Par ailleurs, toute personne désirant transmettre de l’information de

façon anonyme peut contacter le 450 638-0911, poste 777.