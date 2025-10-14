District 4 – Fouquet à Candiac

Résident à Candiac depuis 16 ans, Francis Martin estime que la majorité des résidents de son quartier ne puissent nommer leur conseiller municipal. Il s’agit d’une des motivations qui l’ont poussé à briguer les suffrages dans le district 4 – Fouquet, le 2 novembre. Il est opposé à Jean-Michel Roy de Action Candiac – Équipe Normand Dyotte.

«J’ai fait au-delà de 1200 portes pour me présenter aux citoyens; 70% des gens à qui j’ai pu parler ne connaissent pas notre conseiller qui est pourtant en place depuis 8 ans, a affirmé le candidat indépendant. C’est réel.»

Intéressé par la politique au point de suivre rigoureusement le développement de sa ville, il entend être accessible, une qualité première qu’il a apprise dans son métier de courtier immobilier.

«Tu ne fais pas ce métier-là si tu n’es pas accessible, a-t-il soutenu. Si tu ne rappelles pas tes appels rapidement, tu le perds le client. C’est comme ça que je vois le rôle de conseiller.»

Des enjeux

Lors de son porte-à-porte, les citoyens lui ont parlé de sécurité routière dans le quartier.

«Je demeure dans les Jardins Haendel où on retrouve trois rues que je dirais «principales» qui permettent aux automobilistes d’accéder ou sortir du quartier, a expliqué M. Martin. À une place, un beau pot de fleurs avait été installé pour ralentir la circulation. J’ai vu un autobus être obligé de faire du reculons parce qu’il ne passait pas entre le pot de fleurs et une auto.»

Il veut aborder ce sujet à la table du conseil.

La mise en place d’un lieu pour aînés au Centre Vocino le préoccupe également. Selon lui, cet endroit n’est pas adéquat pour accueillir cette clientèle. Il préférait le Complexe Roméo-V.-Patenaude qui dispose de plages horaires dans la journée.

L’absence de piscine municipale intérieure est aussi venue à ses oreilles de la part des résidents de son secteur.

«Il y a possibilité d’aller à celle de Saint-Constant/Sainte-Catherine, mais le ¾ du temps, les gens n’ont pas de place à cause des gens de Châteauguay ou LaSalle, se désole le candidat. Je pense que Candiac a les moyens de se doter de cette infrastructure, on pourrait trouver un emplacement.»

Quant à la piscine extérieure, elle date du «temps d’Adam», mentionne-t-il. Plusieurs parents lui ont également signifié la disparition des cours de natation qui n’ont pas été réintroduits après la pandémie.