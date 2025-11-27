Le renouvellement d’une entente de partenariat triennale record d’une valeur de 237 000$ entre la Fondation Anna-Laberge et Desjardins permettra de soutenir la santé et le bien-être de la population du grand Roussillon.



Cette entente aidera la Fondation Anna-Laberge à poursuivre sa mission qui vise à améliorer la qualité et l’accessibilité des soins offerts à l’Hôpital Anna-Laberge, aux centres d’hébergement de Châteauguay, de La Prairie, Pierre-Remi-Narbonne, la Maison des aînés et alternative de Châteauguay ainsi que le CLSC Châteauguay, Kateri, Napierville et Saint-Rémi.



«Nous sommes profondément reconnaissants envers Desjardins pour sa fidélité et sa confiance renouvelée. Ce partenariat nous permet de poursuivre nos efforts afin d’offrir aux usagers et à leurs proches un environnement de soins humain, moderne et performant», a souligné Judith Cailhier, présidente du conseil d’administration de la Fondation Anna-Laberge.



