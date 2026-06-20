Il faudra s’y habituer. Les trois établissements connus comme les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie changent de nom et adoptent une nouvelle dénomination reliée au réseau Santé-Québec.

Ainsi, dorénavant, le CISSS de la Montérégie-Ouest devient Santé Québec Montérégie-Ouest, le CISSS de la Montérégie-Centre devient Santé Québec Montérégie-Centre et le CISSS de la Montérégie-Est devient Santé Québec Montérégie-Est.

Les autorités estiment qu’en regroupant l’information sous une identité commune, Santé Québec facilite le repérage des services et renforce la compréhension du réseau.

Aussi, tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province adoptent désormais un nom harmonisé, plus cohérent et facile à reconnaître. Une nouvelle façon d’offrir à la population une référence claire, partout au Québec.