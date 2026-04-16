Fin du courrier porte à porte à Candiac et La Prairie

Postes Canada veut mettre fin à la distribution porte à porte dans près de 4 millions d’adresses au Canada Au Québec, Candiac et La Prairie verront la distribution du courrier porte à porte être remplacée par des boîtes postales.

À la fin de la présente année ou au début 2027, les adresses de ces deux villes du Roussillon seront converties aux boîtes postales. Il s’agit de deux villes identifiées comme adjacentes à des secteurs déjà desservis par ce mode de distribution.

Le processus va s’échelonner sur plusieurs mois prévient Postes Canada. Celle-ci entend collaborer avec les communautés pour déterminer les emplacements pour les boîtes. Une communication sera aussi établie pour informer les citoyens touchés.

La Société de la Couronne laisse savoir que près de trois adresses sur quatre au Canada reçoivent déjà leur courrier par un mode de livraison centralisé.

Si bien qu’elle y voit plusieurs avantages à ce mode de distribution, que ce soit favoriser le commerce à l’échelle nationale, permettre à la Société d’être un meilleur partenaire et servir l’ensemble de la population canadienne sans être un fardeau récurrent pour les contribuables.

Le Reflet est en attente d’une réaction du syndicat sur cette décision.