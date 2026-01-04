Le couvert de glace dans la Voie maritime du Saint-Laurent ralentit la navigation alors que la fin de la saison était prévue le 5 janvier.

Au moment de publier ces lignes, plusieurs navires se trouvaient toujours dans le corridor Montréal-Lac Ontario dont huit entre Rivière-Beaudette et Beauharnois.

Les brise-glaces de la Garde côtière canadienne ont été requis. Des opérations de dégivrage ont aussi été nécessaires dans les écluses de Beauharnois.

La Voie maritime qualifie d’extrême les conditions hivernales actuelles. Celles-ci ont un impact important sur les opérations dans le corridor Montréal-Lac Ontario.

«La gestion du trafic se fait en fonction des conditions en temps réel, selon des pratiques d’exploitation de fin de saison bien établies et adaptées aux conditions hivernales sévères, a informé Nicole Giroux, gestionnaires – relations médias et communications à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent. Les équipes travaillent en continu pour gérer l’accumulation de glace, avec comme priorités la sécurité des personnes, la protection des infrastructures critiques et l’appui au déplacement sécuritaire des navires dans le système.»

