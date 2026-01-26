Les franchisés de 8 restaurants Benny&Co., Vincent Marcotte, Anthony St-Jean et Josée Benny, encouragent et soutiennent les initiatives locales depuis leur arrivée au sein de la chaîne en 2012.

Les restaurants Benny&Co. de la région, via la Fondation Benny&Co., ont versé 10 000 $ au Centre multifonctionnel Horizon à Léry. Le Centre jeunesse de Valleyfield a également bénéficié d’un don de Benny&Co.

La vie en communauté favorise l’intégration d’une famille à son voisinage, en participant à une activité municipale ou communautaire, et la socialisation des jeunes à travers le sport.

Les restaurateurs de la région sont visibles à la Parade de Noël et au Festigloo à Saint-Constant. Benny&Co. compte parmi les partenaires de la Fête nationale à Vaudreuil-Dorion, de l’Échelle-O-Thon à Pincourt, sans oublier Le 24 heures pour la vie à Mercier.

« Les franchisés soutiennent de plus le Club Richelieu de La Prairie lors de La Grande journée des petits entrepreneurs », souligne le franchisé Vincent Marcotte.

Les restaurants Benny&Co. de la région participent à diverses activités, dont la Parade de Noël à Saint-Constant, La Grande journée des petits entrepreneurs du Club Richelieu à La Prairie et l’Échelle-O-Thon à Pincourt. (Photos : gracieuseté Benny&Co.)

En 2025, les restaurants Benny&Co. de Saint-Constant, Vaudreuil-Dorion, La Prairie, Mercier, Châteauguay, Pincourt, Salaberry-de-Valleyfield et Beauharnois ont encouragé et soutenu des villes, municipalités et organismes à hauteur de près de 60 000 $.



À l’ensemble du Québec, la Fondation Benny&Co. a versé 2 M$ dans la communauté depuis sa fondation, en 2006.

La communauté, comme la clientèle

Les franchisés s’investissent dans la communauté comme ils le font au quotidien auprès de leurs clients qu’ils considèrent comme des invités.

« Dans nos restaurants, nous voulons que tout soit parfait, que ce soit la nourriture, la propreté des lieux. Nous appliquons le même principe lorsque nous donnons à la communauté, explique M. Marcotte. Lors de nos déplacements à des activités, des événements partenaires, nous considérons les membres de la communauté comme des invités. »

2 raisons de s’engager

Benny&Co. s’engage dans sa communauté afin de :

1. Reconnaître l’apport des autres.

Les aînés constituent un bel exemple. Durant leur vie active, ils ont donné de leur temps. Leurs efforts doivent être reconnus aujourd’hui. Comment ? En redonnant à son tour aux milieux de vie qui les accueillent avec bienveillance.

2. Créer des liens.

Aller à la rencontre des gens permet une meilleure connexion avec ceux qui dynamisent une communauté, bien souvent des invités fréquentant les restaurants Benny&Co. de la région. Échanger avec eux à l’extérieur des établissements de restauration rapide, c’est une valeur ajoutée.

Pourquoi choisir Benny&Co. ?

Au-delà d’un repas savoureux, c’est un voisin présent dans sa communauté.