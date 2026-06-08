Fête nationale : une programmation 100% québécoise à Delson

Les grands classiques et succès incontournables de la chanson québécoise seront à l’honneur lors des célébrations de la Fête nationale qui auront lieu le 23 juin au parc de la Tortue à Delson.

Sur le coup de 18h, Kevin Cummings sera le premier à fouler la scène. Suivront ensuite Mélanie Haché, Éric Rock et Valérie Garon pour leur tour de chant dès 20h30.

Le feu d’artifice va ensuite faire briller le ciel de mille couleurs à compter de 22h30.

Delson propose une célébration simple et rassembleuse à laquelle les citoyens sont invités gratuitement.

«Chaque année, la Fête nationale nous rappelle l’importance de nos racines, de notre langue et

de notre culture, a affirmé le maire Christian Ouellette. C’est une occasion de se rassembler entre voisins, entre amis et en famille pour célébrer ce qui nous unit comme Québécois. Je souhaite que cette soirée soit remplie de joie, de rencontres et de souvenirs précieux pour tous ceux qui choisiront de la vivre avec nous, à Delson.»

Il y aura une offre alimentaire et de rafraîchissements payants, dont un bar opéré par les intervenants de la Maison des jeunes.

La Ville rappelle aux citoyens de prévoir ses déplacements et recommande de stationner dans les rues avoisinantes au parc de la Tortue

Les chiens ne sont pas admis sur le site.

S’il pleut, les festivités seront déplacées au Centre sportif de Delson.