Ouvert il y a cinq ans, le Complexe aquatique de Saint-Constant est confronté à des fermetures temporaires récurrentes, une situation qui suscite le mécontentement de nombreux citoyens.

Sur les réseaux de communications, les annonces de fermeture de bassins se multiplient, alimentant la frustration des usagers, notamment des familles et des habitués de l’installation.

Selon Stéphane Huard, directeur du Service des communications de la Ville de Saint-Constant, les interruptions observées au cours des dernières semaines sont principalement attribuables à la présence de particules fines, appelées perlite, dans l’eau des bassins. Bien que ces particules ne présentent aucun risque pour la santé, elles altèrent la clarté de l’eau en lui donnant un aspect blanchâtre.

« Conformément aux normes en vigueur, le bassin a été fermé temporairement afin de permettre la décantation, le nettoyage complet et le rétablissement des conditions d’exploitation sécuritaires dans les meilleurs délais », précise-t-il.

Dans un courriel transmis au Reflet, la Ville indique comprendre « la frustration et les inconvénients que ces fermetures peuvent occasionner pour les citoyens », tout en assurant que la situation est prise très au sérieux.

Les autorités municipales affirment avoir mis en place plusieurs mesures correctives, notamment le remplacement et l’ajustement de certains équipements liés au système de filtration. Des interventions ont également été effectuées pour corriger des problèmes d’alimentation électrique dans le secteur, qui contribuaient à certaines interruptions de service.

Ce n’est pas la première fois que l’installation fait face à des difficultés. Dès 2023, soit moins de deux ans après son ouverture, la Ville de Saint-Constant a dû reprendre la gestion du complexe aquatique. L’organisme à but non lucratif qui était responsable de l’établissement faisait alors face à un manque de membres au sein de son conseil d’administration, à des problèmes opérationnels ainsi qu’à des plaintes citoyennes.

Rappelons que ce bâtiment de 43 000 pieds carrés, situé sur la rue Lériger, a été inauguré le 25 mai 2021. Le projet, évalué à 13,8 millions de dollars, a été financé en grande partie par des subventions gouvernementales, dont 8,3 millions provenant des paliers fédéral et provincial.