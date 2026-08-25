Fermeture d’un tronçon de la route 209 à compter du 31 août

La route 209 sera fermée entre le rang Saint-Pierre Nord et la montée Fyfe du 31 août jusqu’à la fin du mois de décembre.

Cette fermeture est requise afin de reconstruire le pont Cardinal qui surplombe la rivière Saint-Pierre à Saint-Constant. Il a déjà été évalué à 4000 le nombre de voitures qui circulaient chaque jour sur la structure.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avait déjà indiqué, en 2015, que la structure devait être remplacée.

Les inspecteurs témoignaient de «la désagrégation jusqu’à très importante de la partie destinée à soutenir le poids du tablier du pont. Le rapport faisait notamment mention «d’éclatement du béton réparé et éclaté de nouveau pouvant affecter de façon importante l’ancrage du poteau». Le MTQ notait aussi une usure importante des ancrages aux poteaux et l’absence d’écrous.

Les travaux étaient prévus en 2018, mais les permis environnementaux n’ont pas été délivrés pour permettre la mise en place du chantier cette année-là.

Avec la collaboration d’Audrey Leduc-Brodeur