Marie-Josée Bétournay

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En marge du blitz de travaux majeur sur le pont Honoré-Mercier, la rampe d’accès en direction de Montréal, en provenance de la route 132 – La Prairie, et la rampe de sortie vers Châteauguay, en provenance de Montréal, seront fermées à la circulation la fin de semaine du 25 juillet.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) procédera à la réparation de joints et glissières du samedi 25 juillet, 3 h, au lundi 27 juillet, 5h, informe l’organisme Ponts Jacques Cartier et Champlain. Des détours seront possibles par l’autoroute 30 ouest.

La tenue des travaux dépend de l’évolution du chantier et de la météo. Le blitz de travaux a commencé le 17 juillet et se terminera le 3 août.