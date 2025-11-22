L’animateur connu du monde du sport, Félix Séguin, a changé de créneau le temps d’animer une série de balados sur l’histoire de Candiac. Un projet bien différent de ceux auxquels il est habitué, souligne le résident de Candiac en entrevue au Reflet.

Dans le cadre du projet Mémoire à ciel ouvert – une initiative de la Ville visant à valoriser et transmettre l’histoire de Candiac – un balado décliné en cinq épisodes a été réalisé.

Chacun des épisodes d’un peu moins de 20 minutes prend la forme d’une entrevue avec un ou des citoyens ayant marqué la vie municipale comme Normand Vocino, descendant d’une des plus vieilles familles de Candiac, ou René Hébert, fils de l’ancien maire Claude Hébert.

«C’est de prendre conscience comment on en est rendu à avoir une ville comme aujourd’hui. Il y a un paquet d’anecdotes sur des rues, des écoles, sur comment Candiac a été construit. Je pense que c’est super enrichissant», indique Félix Séguin.

Celui-ci dit avoir lui-même appris énormément sur la Ville dans le cadre de ce projet. Il donne en exemple l’époque où les gens de Montréal venaient dans leur chalet à Candiac, là où se trouve aujourd’hui le parc André-J.-Côté. Il évoque en outre comment la Ville s’est construite sur l’aspect communautaire.

«Je le perçois en ce moment, parce que je suis papa de trois jeunes enfants, il y a beaucoup d’entraide à Candiac. Et de ce que je constate avec les entrevues, c’est que ça ne date pas d’hier!» poursuit-il.

Souvenirs d’un jeune journaliste

Depuis 2004, Félix Séguin est uniquement animateur dans le monde du sport. Il doit remonter à son temps de jeune journaliste pour la dernière fois où il a exploré professionnellement un autre domaine.

«Quand j’ai commencé ma carrière, j’ai fait de la radio en Abitibi et un peu à Sherbrooke et je faisais de la santé, des faits divers, un peu de tout. Le sport prend une grande place dans ma vie, mais je suis curieux, je m’informe de bien des choses. Et c’est pour ça que quand on m’a proposé ce projet, je trouvais ça très intéressant», mentionne-t-il.

Le descripteur des parties des Canadiens à TVA Sports évoque de plus que Candiac a une place de choix dans son cœur, alors qu’il visitait souvent la ville dans sa jeunesse pour aller chez son parrain et sa marraine. Il l’habite lui-même depuis 2018.

Rencontrer des gens du monde municipal était d’ailleurs un défi bien unique par rapport à ce qu’il est habitué avec les athlètes, où il est beaucoup question de performances, de victoires, de championnats.

«C’était un état d’esprit complètement différent, qui m’a fait beaucoup du bien», admet-il.

Les balados peuvent être écoutés sur les plateformes de diffusion comme Spotify, ainsi que sur le site web de la Ville. Ils seront progressivement mis en ligne.