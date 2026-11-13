On vient de changer l’heure, on a gagné une heure de sommeil… et pourtant, plusieurs se traînent les pieds au bureau. Fatigue passagère ou signal d’alarme? Annie Boilard répond aux questions de Yanick Michaud, de Gravité INFO, pour démystifier la fatigue au travail et reconnaître les signes de l’épuisement professionnel.

« Je suis fatiguée. » On l’entend tous les jours, à la machine à café comme en réunion. Des fois, c’est rien. Des fois, c’est le début de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Le défi, c’est de faire la différence entre les deux. Voici ce que je vois sur le terrain.

Pourquoi est-on fatigué au travail?

Toute fatigue n’est pas inquiétante. Certaines sont tout à fait normales.

Quelqu’un qui a déplacé des charges lourdes toute la journée? C’est normal qu’il soit physiquement fatigué le soir. Quelqu’un qui a mal dormi et qui a les yeux rouges? Normal aussi.

On utilise aussi souvent « fatigué » comme synonyme de « tanné ». « Je suis fatigué de faire ça », ça veut souvent dire qu’on a hâte de passer à autre chose.

Ce n’est pas ça qui m’inquiète. Ce qui m’intéresse, c’est la fatigue psychologique.

C’est quoi, la fatigue psychologique au travail?

C’est une fatigue complexe, parce qu’elle a plusieurs composantes qui se nourrissent les unes les autres.

Il y a souvent un enjeu de sommeil. Mais l’Organisation mondiale de la santé nous dit qu’il y a aussi, dans cette histoire, un stress qui n’est pas géré au travail. D’autres études ajoutent la difficulté à décrocher, la fameuse déconnexion dont on parle si souvent.

Le piège, c’est le lien entre ces éléments. Par exemple, les gens qui arrivent à bien décrocher récupèrent mieux, sont moins fatigués physiquement et disent même mieux dormir. Tout est relié. C’est pour ça que la fatigue psychologique est plus complexe qu’elle en a l’air.

Quand la fatigue au travail devient-elle préoccupante?

Elle devient préoccupante quand on n’arrive plus à décrocher et qu’on commence à avoir besoin de ses vacances pour tenir.

Sur le terrain, je vois une progression en cinq étapes :

Étape 1 : « Je suis fatiguée. » Ce qu’on veut dire, c’est qu’on n’a pas la même énergie que d’habitude. Jusque-là, ça va.

« Je suis fatiguée. » Ce qu’on veut dire, c’est qu’on n’a pas la même énergie que d’habitude. Jusque-là, ça va. Étape 2 : « C’est difficile en ce moment, j’ai un gros projet. » Une présentation, une échéance, une date butoir. Inconsciemment, on se dit qu’une fois l’échéance passée, tout va revenir à la normale. On voit ça souvent.

« C’est difficile en ce moment, j’ai un gros projet. » Une présentation, une échéance, une date butoir. Inconsciemment, on se dit qu’une fois l’échéance passée, tout va revenir à la normale. On voit ça souvent. Étape 3 : là, on ajoute des points d’exclamation. « Je travaille tout le temps » ou « j’ai toujours mon travail dans la tête ». Si ça fait des mois qu’on n’arrive plus à déconnecter, c’est très préoccupant.

là, on ajoute des points d’exclamation. « Je travaille tout le temps » ou « j’ai toujours mon travail dans la tête ». Si ça fait des mois qu’on n’arrive plus à déconnecter, c’est très préoccupant. Étape 4 : « Il reste sept semaines avant les vacances de Noël. » On se voit quasiment en train de se hisser en haut d’une montagne, de peine et de misère, en se disant qu’une fois rendu aux Fêtes, on va enfin se reposer.

« Il reste sept semaines avant les vacances de Noël. » On se voit quasiment en train de se hisser en haut d’une montagne, de peine et de misère, en se disant qu’une fois rendu aux Fêtes, on va enfin se reposer. Étape 5 : l’arrêt de travail.

Et ça, je veux le dire clairement : l’épuisement professionnel n’arrive jamais du jour au lendemain. Il s’installe graduellement et il se cache, vicieusement, derrière des apparences de normalité.

Est-ce normal d’avoir besoin de vacances?

Avoir hâte aux vacances, c’est normal. En avoir besoin, ce ne l’est pas.

Tout le monde aime les vacances. Mais quand quelqu’un compte les dodos sept semaines d’avance, juste pour réussir à se rendre, c’est clairement anormal. C’est un des signes les plus concrets qu’on peut observer, chez soi comme chez ses équipiers.

Quels sont les signes de l’épuisement professionnel?

L’Organisation mondiale de la santé identifie trois grands signes, et ils s’installent souvent dans cet ordre.

1. Les pauses ne suffisent plus. Les soirs, les fins de semaine, même les vacances ne permettent plus de récupérer. On rentre le lundi matin dans le même état que le vendredi après-midi.

Les soirs, les fins de semaine, même les vacances ne permettent plus de récupérer. On rentre le lundi matin dans le même état que le vendredi après-midi. 2. Une distance mentale s’installe. En vrais mots : du cynisme. On se surprend à avoir des pensées négatives, sévères, critiques envers son employeur. Souvent, les gens sont les premiers surpris : « Je ne comprends pas, j’aime mon métier, j’aime ma gang, je m’entends bien avec mon boss. » Et tout finit par leur tomber sur les nerfs : les projets, les demandes, le boss.

En vrais mots : du cynisme. On se surprend à avoir des pensées négatives, sévères, critiques envers son employeur. Souvent, les gens sont les premiers surpris : « Je ne comprends pas, j’aime mon métier, j’aime ma gang, je m’entends bien avec mon boss. » Et tout finit par leur tomber sur les nerfs : les projets, les demandes, le boss. 3. L’efficacité professionnelle diminue. La concentration n’est plus au rendez-vous, ou ça prend beaucoup de stress pour y arriver. La mémoire flanche : on prend plus de notes, on oublie des affaires, on fait des choses en double. Puis vient la difficulté, voire l’incapacité, à prendre des décisions. Et ça crée beaucoup d’inertie dans une équipe.

Que faire si on se reconnaît dans ces signes de fatigue?

Parlez-en à un professionnel de la santé, et le plus tôt possible.

Être fatigué ne veut pas dire qu’on se dirige nécessairement vers un arrêt de travail ou un épuisement professionnel. Mais c’est comme une blessure physique : plus on intervient rapidement, plus c’est facile de rectifier la situation. Plus on tarde, pire ça devient. L’idée, c’est de se donner des outils.

Comment parler de sa fatigue à son patron?

Si vous êtes à l’aise, partez de quelque chose de simple.

En plus d’un professionnel de la santé, j’ajouterais : parlez-en à votre patron ou à votre patronne. Pas besoin d’un grand discours. « J’ai écouté un balado, j’ai lu un article, la fille disait que ce n’est pas normal d’avoir autant besoin de ses vacances de Noël. Elle disait que je devrais t’en parler. »

Des fois, juste ça, ça ouvre de belles conversations, riches et utiles. Pour l’employé comme pour le gestionnaire.

En résumé

Une fatigue physique après une grosse journée ou une mauvaise nuit, c’est normal.

La fatigue psychologique combine sommeil, stress non géré et difficulté à décrocher.

Ne plus réussir à déconnecter depuis des mois et avoir besoin de ses vacances pour tenir sont des signaux d’alarme.

Les trois signes de l’épuisement : récupération insuffisante, cynisme, baisse d’efficacité.

On en parle tôt, à un professionnel de la santé et, si possible, à son boss.